Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Ausgelöster Handdruckmelder sorgt für Einsatz in Altenheim

Bild-Infos

Download

Schiffdorf-Wehdel (ots)

Am frühen Samstagabend, den 27. Februar 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Wehdel und Geestenseth gegen 18:25 Uhr in die Rohrstraße nach Wehdel alarmiert. In einem dort ansässigen Altenheim wurde ein Handdruckmelder, der Brandmeldeanlage, betätigt. Nach Ankunft und Erkundung durch die ersten Einsatzkräfte konnte sofort Entwarnung gegeben werden, da es sich um einen Fehlalarm handelte. Die Feuerwehr setzte die Brandmeldeanlage zurück und konnte nach kurzer Zeit die Einsatzstelle wieder verlassen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell