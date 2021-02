Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Feuerwehr wird zur Schiffdorfer Mühle gerufen: Lagerfeuer in der Nachbarschaft

Schiffdorf (ots)

Am Samstagabend, den 20. Februar 2021, wurden gegen 21:24 Uhr die Ortsfeuerwehren Schiffdorf, Bramel und Sellstedt nach Schiffdorf in die Bohlenstraße alarmiert. Ein Passant bemerkte an der dortigen Windmühle eine Rauchentwicklung, sowie Brandgeruch. Die Feuerwehr rückte umgehend an und stellte ebenfalls einen Brandgeruch fest. Ein Trupp unter Atemschutz ging in das Gebäude vor, konnte hier allerdings kein Brand feststellen. Schlussendlich, kam ein Anwohner an die Einsatzstelle und meldete, dass er im Garten ein Lagerfeuer hat. Hiervon kam der Brandgeruch und wahrscheinlich auch die Rauchentwicklung in Nähe der Mühle. Gegen 22:15 Uhr konnten alle Einsatzkräfte die Einsatzstelle mit Erleichterung verlassen.

