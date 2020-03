Polizei Bochum

POL-BO: Parkrempler: Zeugin gesucht

Bochum (ots)

Die Polizei sucht die Zeugin, die am Montag, 7. März gegen 15 Uhr einen Parkrempler auf dem Parkplatz des Supermarktes an der Hattinger Str. 338a in Bochum beobachtet hat.

Ein silberfarbener VW Golf hatte beim Ausparken mit der vorderen rechten Fahrzeugseite die hintere linke Fahrzeugecke eines Mercedes C 180 berührt. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden.

Die Zeugin hatte den Mercedes-Fahrer angesprochen, sich dann jedoch entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.

Die Zeugin wird gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 0234 / 909 5206 in Verbindung zu setzen.

