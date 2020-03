Polizei Bochum

POL-BO: Unfall - Hernerin (42) fuhr mit 2,28 Promille

Herne (ots)

Zu einem Unfall kam es am 6. März, gegen 19 Uhr, in Herne auf dem Hölkeskampring. Eine 42-jährige Hernerin fuhr mit ihrem Auto auf dem Hölkeskampring in Richtung Bochumer Straße. Von hier aus wollte sie nach links auf die Flottmannstraße abbiegen.

Dabei übersah sie eine ihr (aus Richtung Westring) entgegenkommende 58-jährige Hernerin in ihrem Pkw.

Es kam zu einer Kollision der Fahrzeug, bei der die 58-Jährige schwer verletzt und zur stationär in ein Krankenhaus musste. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die 42-Jährige stark alkoholisiert war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,28 Promille.

Ihr Führerschein wurde sichergestellt und ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

