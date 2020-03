Polizei Bochum

POL-BO: Mann mit Mundschutz überfällt Supermarkt in Herne - Zeugen gesucht!

Herne (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Freitag, 6. März, einen Supermarkt an der Cranger Straße 26 in Herne überfallen. Dabei hat er die Mitarbeiter mit einer Schusswaffe bedroht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand forderte der unbekannte Mann kurz vor Ladenschluss, gegen 21 Uhr, unter Vorhalt einer nicht näher beschriebenen Schusswaffe die Kasseneinnahmen. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend in unbekannte Richtung.

Der Mann wird auf circa 26 bis 30 Jahre geschätzt, ist etwa 175 bis 180cm groß, hat eine schlanke Figur und kurze blonde Haare. Er trug bei der Tatausführung eine schwarze runde Brille, eine schwarze Kappe, eine schwarze Winterjacke, Jeans und schwarze Schuhe. Besonders auffällig: Der Kriminelle trug einen Mundschutz.

Das zuständige Fachkommissariat (KK 13) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer 0234 909-4105 oder außerhalb der Geschäftszeiten unter der Durchwahl -4441.

