Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche im Stadtgebiet

Mönchengladbach (ots)

1. Am Samstag, 20.04.2019, stellten die Bewohner eines Hauses auf der Straße Ripphahn einen Einbruchschaden an der Terrassentür fest. Ein Unbekannter hatte vergeblich versucht, die Tür aufzuhebeln, scheiterte jedoch an der Sicherung.

2. Am Ostersonntag, gegen 08.45 Uhr, wurde ein Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Klusenstraße festgestellt. Der Täter hebelte die Terrassentür auf und gelangte so ins Haus. Nach der Tat verliess er das Haus durch das bodentiefe Fenster neben der Haustür. Angaben zum Diebesgut können derzeit noch nicht gemacht werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den geschilderten Staftaten machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02161/290 an die Polizei Mönchengladbach zu wenden. (so)

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell