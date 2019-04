Polizei Mönchengladbach

POL-MG: PKW nach Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer flüchtig

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, gegen 22.05 Uhr, befuhr ein 49 jähriger Kradfahrer die Dahlener Straße, aus Richtung Feldstraße, kommend in Fahrtrichtung Innenstadt Rheydt. Plötzlich wechselte an der Kreuzung Dahlener Straße/Urftfstraße ein schwarzer PKW den Fahrstreifen und touchierte den Motorradfahrer. Dieser kam hierdurch zu Fall. Der PKW-Fahrer flüchtete jedoch, ohne sich um den am Boden liegenden Verletzten zu kümmern, über die Urftstraße in Richtung Bachstraße. Der Kradfahrer wurde mittels Rettungswagen einem Krankenhaus zugeführt, wo er zur stationären Behandlung verblieb. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrer geben können, sich unter Telefon 02161-290 zu melden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:



Polizei Mönchengladbach

Leitstelle



Telefon: 02161/29 20 145

Fax: 02161/29 20 199

https://moenchengladbach.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell