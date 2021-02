Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Angebranntes Essen sorgt für Einsatz der Feuerwehr

Schiffdorf (ots)

In den frühen Mittagsstunden des 26. Februars 2021, wurden die Ortsfeuerwehren Schiffdorf und Bramel gegen 11:51 Uhr in die Schleusenstraße nach Schiffdorf alarmiert. In einer Einrichtung für Betreutes Wohnen löste kurz zuvor die Brandmeldeanlage aus. Nach Erkundung der ersteintreffenden Einsatzkräfte konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Es handelte sich glücklicherweise nur um angebranntes Essen, welches die Brandmeldeanlage auslöste. Die Feuerwehr kontrollierte die Gefahrenstelle und konnte nach kurzer Zeit die Einsatzstelle wieder verlassen.

