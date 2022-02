Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Erneute Sicherstellung eines falschen Zehn-Euro-Scheins

Speyer (ots)

Am 22.02.2022 stellte die Mitarbeiterin eines Supermarktes im Stadtteil Vogelgesang bei Prüfung der Tageseinnahmen fest, dass sich unter diesen ein falscher 10 Euro-Schein befindet. Es handelt sich dabei nicht um eine professionelle Fälschung, sondern um ein Falsifikat mit auffälligen Abweichungen des Farbtons und weiteren auffälligen Fälschungsmerkmalen.

Die Polizei Speyer berichtete bereits im Pressebericht vom 22.02.2022 über einen ähnlich gelagerten Fall.

Hinweise werden unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer entgegengenommen.

Die Polizei rät:

- Prüfen Sie bei der Entgegennahme von Banknoten diese immer auf Echtheit. Tipps woran Sie Falschgeld erkennen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de

- Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden.

- Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei.

- Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell