Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Roller gestohlen

Speyer (ots)

Wie jetzt bekannt wurde, stahlen Unbekannte in der Nacht zum 18. Februar ein Mofa der Marke Peugeot. Das Zweirad im Wert von 1500 Euro stand in der Diakonissenstraße. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de ) entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell