POL-PDLU: Frankenthal - Angriff auf dem Jakobsplatz

Frankenthal (ots)

Am 22.02.2022 kam es gegen 21:46 Uhr auf dem Jakobsplatz in Frankenthal zu einer Körperverletzung, bei welcher mehrere noch unbekannte junge Erwachsene auf einen 44-Jährigen Geschädigten eingeschlagen und diesen mit Pfefferspray angegriffen hätten. Hintergründe für die Tat gibt es nach aktuellem Stand keine. Durch den Angriff erlitt der Geschädigte eine Platzwunde am Kopf und geschwollene Augen. Die Angreifer wurden durch den Geschädigten wie folgt beschreiben: etwa 10 Personen, ca. 19/20 Jahre alt, schlank/sportlich, südländischer Phänotyp, überwiegend dunkel gekleidet. Ein Täter hätte eine graue Adidas Hose, eine schwarze Jacke und eine Mütze getragen. Ein anderer eine hellbraune Jacke mit weißem Fell und eine helle Jeans. Aufgrund der laufenden Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

