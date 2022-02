Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Betrüger treiben ihr Unwesen

Mutterstadt (ots)

Am gestrigen Vormittag kam es in der Gemeinde Mutterstadt zu betrügerischen Telefonanrufen. Die Betrüger gaben sich in einem Fall als Sohn der Angerufenen aus. Da diese jedoch keinen Sohn hat, wurde der Betrug schnell entlarvt. Weiterhin kontaktierte ein angeblicher Mitarbeiter von Microsoft einen 69-Jährigen. Auch er erkannte direkt den Betrugsversuch und beendete das Telefonat. Durch das vorbildliche Verhalten der Angerufenen kam es zu keinem finanziellen Schaden. Die Telefongespräche laufen meist darauf hinaus, dass den Angerufenen angebliche Notsituationen von Angehörigen vorgegaukelt werden. Auch wird vermeintliche Hilfe für den Computer angeboten. Schnell wird das Telefonat jedoch in Richtung von vorhandenem Bargeld und Wertsachen gelenkt. Die Polizei rät: - Wenn Angehörige von Ihnen am Telefon Geld fordern, rufen Sie den jeweiligen Angehörigen selbst zurück und vergewissern sich, dass es sich um keinen Betrüger handelt. Im Zweifel kontaktieren Sie Freunde/Bekannte oder die Polizei und informieren diese über das Telefongespräch. - Gewähren Sie Unbekannten während Telefongesprächen keinen Zugang zu ihrem Computer, laden Sie auf Aufforderung keine Computerprogramme auf Ihren Computer oder Apps auf Ihr Handy herunter. - Machen Sie am Telefon keine Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse. - Scheuen Sie sich nicht, im Zweifel auch die 110 zu wählen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell