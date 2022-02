Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ruhestörung und Verstoß gegen das Waffengesetz

Speyer (ots)

Die Ruhe der Anwohner gestört haben am Montag gegen 22:30 Uhr mehrere Jugendliche, die sich auf der Alla-Hopp-Anlage in der Dr.-Eduard-Orth-Straße aufhielten. Als eine Polizeistreife die vier Jugendlichen im Alter von 15 bis 16 Jahren kontrollierte, fanden sie bei einem 15-Jährigen ein Springmesser. Die Beamten stellten das Messer sicher und gaben den Jungen in die Obhut seines Vaters. Es wurden Ermittlungen wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz eingeleitet.

