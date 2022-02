Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Mit falschen 10-Euro-Scheinen bezahlt

Speyer (ots)

Mit zwei falschen 10-Euro-Scheinen bezahlt hat am Sonntag gegen 19:00 Uhr ein bislang unbekannter Mann in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße. Nachdem der Kunde Alkoholika im Wert von 18,37 Euro bezahlte, auf sein Wechselgeld verzichtete und die Tankstelle verließ, fielen einem Mitarbeiter Fälschungsmerkmale auf. Die falschen 10er wurden durch die Polizei schergestellt und Ermittlungen wegen Inverkehrbringen von Falschgeld eingeleitet.

Die Polizei rät:

-Prüfen Sie bei der Entgegennahme von Banknoten diese immer auf Echtheit. Tipps woran Sie Falschgeld erkennen können, finden Sie im Internet auf der Seite www.polizei-beratung.de -Geben Sie das Falschgeld keinesfalls an denjenigen zurück, von dem Sie es bekommen haben, beziehungsweise an andere Personen weiter. Sie setzen sich damit dem Risiko aus, wegen Falschgeldverbreitung bestraft zu werden. -Übergeben Sie das Falschgeld der Polizei. -Stecken Sie die Scheine in einen Briefumschlag oder in eine Papiertüte. Das Falschgeld sollte von so wenigen Personen wie möglich angefasst werden, damit die Fingerabdrücke des Täters nicht vernichtet werden.

