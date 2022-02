Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Baustellencontainer aufgebrochen

Speyer (ots)

Unbekannte brachen im Zeitraum von Sonntag, 10:00 Uhr bis Montag, 06:50 Uhr mehrere Container eine Baustelle in der Hafenstraße auf und entwendeten Werkzeug. Die Höhe des Schadens steht bislang nicht fest. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Hafenstraße gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

