Polizei Düsseldorf

POL-D: Internationaler "Safer Internet Day 2022!" - Präventionskommissariat und Verbraucherzentrale bieten gemeinsam telefonische Beratung an

Düsseldorf (ots)

Gefahren im Internet sind heutzutage genauso allgegenwärtig wie im realen Leben: Auch im Internet kann man Opfer von Straftaten werden. Dabei versuchen Kriminelle an Geld oder Daten ihrer Opfer zu gelangen. Die Methoden der Täter sind vielfältig. Die Bandbreite reicht von einer Erpressungs-E-Mail z.B. wegen angeblichen Pornokonsums über Romance-Scam (Vortäuschen einer Liebesbeziehung), Phishing (Abgreifen von Zugangsdaten), bis hin zu Verschlüsselungstrojanern oder sogar Wirtschaftsspionage. Jeder kann hiervon betroffen sein!

Anlässlich des internationalen "Safer Internet Day" (SID), der jährlich am jeweils zweiten Dienstag im Februar stattfindet, beraten Mitarbeitende der Verbraucherzentrale Düsseldorf und der Kriminalprävention des Polizeipräsidiums Düsseldorf am Dienstag, 8. Februar von 14:30 Uhr bis 16:30 Uhr in einer gemeinsamen Telefonhotline interessierte Bürgerinnen und Bürger. Die Experten sind in dieser Zeit unter 0211/870-6867 und 0211/870-6865 erreichbar.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell