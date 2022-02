Polizei Düsseldorf

POL-D: Kaarst - A57 Richtung Krefeld - 59-Jähriger flüchtete vor Polizeikontrolle und verursachte Unfall - Mann stand unter Alkoholeinfluss - Festnahme

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. Februar 2022, 14.16 Uhr

Zivilfahnder der Autobahnpolizei Düsseldorf wollten gestern Nachmitttag den 59-jährigen Fahrer eines Pkw an der Anschlussstelle Mönchengladbach-Hardt auf der A52 Richtung Essen kontrollieren. Der Mann aus Niederkrüchten missachtete jedoch alle Anhaltezeichen der Zivilstreife und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit bis zum Autobahnkreuz Kaarst auf der A57.

Die Verfolgung des 59-Jährigen führte zunächst über die A52 in Richtung Essen. An der Anschlussstelle Büderich fuhr der 59-Jährige mit seinem Ford von der Autobahn hinunter, um wieder auf die A52 Richtung Roermond aufzufahren. Bei diesem Wendemanöver kollidierte er mit einem anderen Pkw. Der Mann fuhr jedoch weiter bis auf die A57 im Autobahnkreuz Kaarst. Hier konnte eine Streifenwagenbesatzung der Autobahnpolizeiwache Mönchengladbach den Fahrer anhalten und festnehmen. Ein erster Atemalkoholtest des 59-Jährigen ergab ein deutlich positives Ergebnis. Er war auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Düsseldorf sicherte die Unfallspuren an der Anschlussstelle Büderich. Der 59-Jährige muss mit einer Strafanzeige unter anderem wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, Verkehrsunfallflucht und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

