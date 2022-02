Polizei Düsseldorf

POL-D: Unterbilk - Verkehrsunfall auf der Rheinkniebrücke - Fünf Pkw beteiligt - Zwei Menschen zum Teil schwer verletzt

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 3. Februar 2022, 8:40 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen auf der Rheinkniebrücke in Unterbilk, an dem fünf Fahrzeuge beteiligt waren, wurden zwei Menschen zum Teil schwer verletzt. Eine Frau musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen der Polizei Düsseldorf fuhr ein 21-Jähriger mit seinem VW auf dem rechten Fahrstreifen der Rheinkniebrücke aus Richtung Oberkassel kommend. Er beabsichtigte, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln und übersah hierbei offensichtlich den Skoda einer 44-Jährigen. Er fuhr auf den Pkw auf, der aufgrund der Kollision auf einen Golf einer 62-Jährigen aufgeschoben wurde. In der Folge schleuderte der VW des 21-Jährigen auf den rechten Fahrstreifen, touchierte dort einen Skoda einer 50 Jahre alten Frau und prallte dann gegen einen Golf einer 35-Jährigen. Die 44 Jahre alte Skoda-Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Der 21-Jährige erlitt leichte Verletzungen.

