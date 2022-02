Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Hausfriedensbruch

Mutterstadt (ots)

Mehrere Jugendliche, die sich trotz Hausverbotes in einer Gaststätte in der Ludwigshafener Straße aufhielten, waren Auslöser für einen Polizeieinsatz am Sonntag, 20.02.2022, gegen 16:15 Uhr. Letztlich wurde durch eine Streife das Hausrecht durchgesetzt und entsprechende Strafverfahren wegen Hausfriedensbruches gegen die Personen eingeleitet.

