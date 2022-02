Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Fahrt unter Alkoholeinfluss

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte ein 41-Jähriger PKW-Führer in der Peter-Rosegger-Straße in Frankenthal am 20.02.2022 gegen 17:50 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Während der Kontrolle konnte Alkoholgeruch ausgehend von dem Fahrzeugführer festgestellt werden. Ein auf der Polizeiinspektion Frankenthal durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Gemäß dem Bußgeldkatalog kommt auf den 41-Jährigen nun eine Strafe in Höhe von mindestens 500 EUR sowie ein Fahrverbot zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell