Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bahnhofstraße Speyer - Eigentümer eines Fahrrades "Hercules" gesucht

Bild-Infos

Download

Speyer (ots)

Am 18.02.2022 gegen 23:45 Uhr wurden zwei Täter bei einem bevorstehenden Fahrraddiebstahl in der Bahnhofstraße beobachtet, welche beim Eintreffen der Polizei flüchteten. Zurückgelassen wurde ein Damenrad Marke Hercules in grün, welches nicht mehr abgeschlossen war und deshalb zur Eigentumssicherung durch die Polizei sichergestellt wurde.

Jedoch ist es momentan nicht möglich den Eigentümer des Fahrrades zu ermitteln. Daher wird der Eigentümer des Fahrrades durch die Polizei Speyer aufgefordert sich auf hiesiger Dienststelle zu melden (pispeyer@polizei.rlp.de, 06232/137-0).

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell