POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Fußgönheim (ots)

Am 19.02.2022 kam es in den Abendstunden zu einem Verkehrsunfall unter Alkohol. Im Laufe des Abends wurde der Polizei ein Schlangenlinien fahrender dunkler Renault Twingo auf der A650 gemeldet. Danach wurde das Fahrzeug im Bereich Ludwigshafen Ruchheim und letztlich im Bereich Fußgönheim gemeldet. In der Hauptstraße in Fußgönheim konnte ein stark beschädigter Renault Twingo geparkt festgestellt werden. Die im Fahrzeug schlafende und stark alkoholisierte Person stritt ab das Fahrzeug geführt zu haben. Durch mehrere unabhängige Zeugen konnte die Person letztlich doch als Fahrer überführt werden. Der 32-jährige Mannheimer wurde im Anschluss auf die Polizei Frankenthal verbracht, wo ihm eine Blutprobe, zur Ermittlung der Blutalkoholkonzentration entnommen wurde. Darüber hinaus war der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins. Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, Unfallflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde gegen den Mann eingeleitet. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Ermittlung hinsichtlich weiterer Unfallstellen wurden ebenfalls eingeleitet.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237 / 934-1100 oder der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233 / 313-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de übermittelt werden.

