POL-PDLU: (Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Dannstadt) Sachschäden und Gefahrenstellen durch Sturm am Wochenende

Schifferstadt/Böhl-Iggelheim/Dannstadt (ots)

Im Verlauf des vergangenen Wochenendes kam es auch in Schifferstadt und Umgebung zu Sturmschäden. Am Freitagabend gegen 18:30 Uhr stürzte ein Baum Im Bachgarten auf ein geparktes Fahrzeug und beschädigte dieses. Verletzt wurde hierbei zum Glück niemand. Der Baum wurde durch die Feuerwehr Schifferstadt entfernt. In Böhl-Iggelheim wurde zur gleichen Zeit ein Hoftor durch den starken Wind aus seiner Verankerung gerissen und drohte, auf die Fahrbahn geweht zu werden. Auch hier konnte die Gefahr durch die Freiwillige Feuerwehr beseitigt und das Tor vorsorglich demontiert werden. Die Beamten der Polizeiinspektion Schifferstadt beseitigten außerdem eine Gefahrenstelle auf der L454 zwischen Schifferstadt und Dannstadt-Schauernheim. Hier brach am Freitagabend gegen 21:30 Uhr ein größerer Ast auf Grund des Sturmes von einem Baum ab und fiel direkt neben Fahrbahn. Vorsorglich zogen die Beamten diesen zur Seite, um Gefahren für den fließenden Verkehr zu verhindern. Am Samstagmorgen deckte der Sturm im Ortsbereich Mutterstadt außerdem ein Garagendach aus Wellblech ab. Glücklicherweise kam es auch hier zu keinen Personenschäden.

