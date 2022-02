Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Speyer (ots)

Nachdem ein 71-jähriger Speyerer am gestrigen Vormittag seinen Einkauf abgeschlossen hatte fuhr er mit seiner Ehefrau in der Auestraße los und verspürte kurz darauf stechende Schmerzen in seiner Brust. Infolgedessen fuhr er über eine dortige Verkehrsinsel, konnte den PKW aber dann noch auf einem Parkplatz abstellen. Durch Kräfte des Rettungsdienstes wurde der ansprechbare Mann zunächst erstversorgt und dann zur weiteren medizinischen Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand nach derzeitigem Stand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

