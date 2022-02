Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: PKW unter Betäubungsmitteleinfluss geführt

Speyer (ots)

Am Freitagvormittag wurde in der Boschstraße in Speyer ein 23-jähriger PKW-Fahrer aus dem Rhein-Pfalz-Kreis einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten bei dem jungen Mann drogentypische Auffallerscheinungen fest, weshalb der Verdacht auf aktuellen Einfluss von Betäubungsmitteln bestand. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und in der Folge eine Blutprobe entnommen.

