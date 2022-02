Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einsätze durch Sturm Zeynep

Frankenthal (ots)

Aufgrund des Sturms Zeynep kam es am 18.02.2022 zu mehreren Einsätzen der Polizei. Neben mehreren umgefallenen Verkehrsschildern und Bäumen kam es zu einem unwetterbedingten Verkehrsunfall auf der B9 in Richtung Ludwigshafen. Zwei Verkehrsteilnehmer befuhren mit ihren Fahrzeugen die B9 aus Worms in FR Ludwigshafen. Kurz vor der Abfahrt Kläranlage BASF wurde aufgrund der Wetterverhältnisse ein Baum am rechten Fahrbahnrand entwurzelt und fiel auf die Schutzplanke und das gerade dort fahrende Fahrzeug. Der Baum blieb auf der Schutzplanke liegen, sodass er noch in die Fahrbahn hineinragte. Das dahinterfahrende Fahrzeug hatte keine Möglichkeit dem Baum auszuweichen und fuhr unter diesem hindurch, sodass sein Dach Kratzer davontrug. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 1000EUR.

Der Baum konnte im Anschluss von der Fahrbahn gezogen werden.

