Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schlägerei

Frankenthal (ots)

Am 18.02.2022 um 21:45 Uhr kam es im Bereich der Mahlastraße in Frankenthal zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Jugendlichen.

Dort wurde ein 17-jähriger Frankenthaler von einer unbekannten männlichen Person geschlagen und getreten.

Der Beschuldigte war zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht mehr vor Ort. Die Personen würden sich lediglich vom Sehen kennen. Einen Grund für die Auseinandersetzung würde es nicht geben.

Der 17-jährige wurde im Anschluss vom Rettungsdienst versorgt. Ein Strafverfahren wegen Körperverletzung wurde eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

