POL-PDLU: Hausverbot beim Zahnarzt

Frankenthal (ots)

Am 18.02.2022 gegen 10:00 Uhr kam es in einer Zahnarztpraxis in Frankenthal zu einem Hausfriedensbruch. Hierbei erschien ein 55 Jahre ehemaliger Patient des Arztes in der Praxis, obwohl gegen ihn seit vier Monaten ein Hausverbot bestand. Dies sah der Mann nicht ein und es entwickelte sich ein Streitgespräch. Erst als die Arzthelferin die Polizei alarmierte, verließ der namentlich bekannte Mann die Praxis. Der Mann konnte vor Ort nicht mehr angetroffen werden, nichtsdestotrotz wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet.

