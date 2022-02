Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Frankenthal (ots)

Am 18.02.2022 gegen 07:30 Uhr kam es in der Lambsheimer Straße an einem Fußgängerüberweg zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person und hohem Sachschaden. Dort überquerte ein Fußgänger den Zebrastreifen. Ein 33 Jahre alter Frankenthaler befuhr mit seinem Fahrzeug die Lambsheimer Straße und bremste bis zum Stillstand ab, um den Fußgänger die Fahrbahn queren zu lassen. Ein 25 Jahre alter Verkehrsteilnehmer fuhr, vermutlich wegen überhöhter Geschwindigkeit, auf das wartende Fahrzeug hinten auf. Hierbei wurde der Unfallverursacher leicht verletzt. Der wartende Fahrer und der querende Fußgänger wurden nicht verletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000EUR. Darüber hinaus war das unfallverursachende Fahrzeug nicht mehr fahrbereit. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

