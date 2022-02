Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Telefonbetrüger am Werk

Dannstadt-Schauernheim (ots)

Über den gestrigen Nachmittag verteilt erhielt ein 45-Jähriger mehrere Anrufe eines angeblichen Mitarbeiters der Sparkasse. Im Rahmen der Telefonate wurde der Mann dazu gebracht, auf seinem Computer und seinem Mobiltelefon eine App zu installieren und einen mittleren vierstelligen Betrag an die Betrüger zu überweisen. Die Polizei rät: - Sprechen Sie am Telefon niemals über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. - Geben Sie am Telefon niemals eine PIN oder TAN preis dies Verlangen nur Betrüger. - Installieren Sie keine Programme oder Apps auf telefonische Aufforderung. - Überweisen Sie kein Geld an Unbekannte. - Kontaktieren Sie bei verdächtigen Anrufen Ihre Bank selbst. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, kontaktieren Sie im Zweifelsfall die Polizei.

