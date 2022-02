Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - flüchtiger Rollerfahrer

Schifferstadt (ots)

Am 17.02.2022, gegen 08:00 Uhr, parkte ein 39-jähriger PKW-Fahrer in der Jakobsgasse aus seiner Garage aus. Ein Roller besetzt mit vermutlich zwei Jugendlichen stieß hierbei gegen den PKW. Die beiden Jugendlichen kamen zu Sturz, richteten den Roller wieder auf und verließen die Örtlichkeit. Der 39-Jährige konnte lediglich erkennen, dass es sich um einen schwarzen Roller handelt. Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen oder dem Roller machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell