Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Restaurant

Dudenhofen (ots)

In ein Restaurant in der Landauer Straße eingebrochen ist am Freitag gegen 01:30 Uhr ein bislang unbekannter männlicher Täter. Der Einbrecher wird als circa 20-25 Jahre alten Mann mit schlanker Statur beschrieben. Er war mit einem dunklen Kapuzenpullover, einer Schirmmütze sowie beerenfarbenen Handschuhen bekleidet und führte einen Rucksack mit sich. Wer hat den beschriebenen Mann in der Tatnacht im Bereich der Landauer Straße beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

