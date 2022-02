Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 49-Jähriger ohne Fahrerlaubnis parkt verkehrsbehindernd

Speyer (ots)

Weil ein PKW auf einem Tankstellengelände in der Bahnhofstraße nicht ordnungsgemäß abgestellt war und teilweise die Fahrbahn blockierte, verständigte der Geschäftsführer der Tankstellen am Freitag gegen 03:15 Uhr ein Abschleppunternehmen. Ermittlungen ergaben, dass der Fahrzeughalter seinen PKW selbst abstellte und aus unbekannten Gründen das Grundstück zu Fuß wieder verließ. Da der 49-jährige Fahrzeughalter nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, kommen neben den Abschleppkosten auch strafrechtliche Ermittlungen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis auf ihn zu.

