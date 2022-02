Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Einbruch in PKW

Frankenthal (ots)

In der Zeit zwischen dem 15.02.2022 um 19:00 Uhr und dem 16.02.2022 um 07:00 Uhr warfen noch unbekannte Täter die Heckscheibe eines auf einem Parkplatz in der Eisenbahnstraße in Frankenthal geparkten Fahrzeugs (dunkelgrüne Mercedes E-Klasse) ein. Aus dem Fahrzeuginneren wurde eine Sporttasche und Apple Air Pods des 45-Jährigen Geschädigten entwendet. Durch eine Ortung der Apple Air Pods konnte eine 19-Jährige Beschuldigte ermittelt werden. Diese gab an, die Apple Air Pods lediglich gefunden zu haben. Weitere Ermittlungen, insbesondere die Auswertung von Videoaufzeichnungen, dauern noch an.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

