Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Verkehrsunfall - LKW mit Anhänger umgefallen

Schifferstadt (ots)

Am Mittwoch, 16.02.2022, gegen 15:45 Uhr, geriet ein LKW-Fahrer auf der Landstraße 524 zwischen Mutterstadt und Schifferstadt aus Unachtsamkeit mit seinem Gespann in den Grünstreifen neben der Fahrbahn und steuerte sodann so stark entgegen, dass sein Fahrzeug mitsamt Anhänger auf die Seite umfiel. Der Fahrer wurde hierdurch leicht verletzt und vom Rettungsdienst vor Ort versorgt. Aufgrund von austretenden Betriebsflüssigkeiten befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr im Einsatz. Durch eine Spezialfirma wurde letztlich die Straße und der angrenzende Radweg gereinigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro.

