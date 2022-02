Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Schulwegkontrolle

Speyer (ots)

Beamte der Polizei Speyer überwachten am Mittwoch von 12:45 Uhr bis 13:50 Uhr den Schulweg des Schulzentrums in der Fritz-Ober-Straße. Neben einem Gurtverstoß wurden zwei weitere Ordnungswidrigkeiten geahndet, da zwei Verkehrsteilnehmende ihre Kinder gänzlich ungesichert in einem PKW transportierten.

Die Polizei weist daraufhin:

Eltern sollten darauf achten, Kinder immer -auch auf kurzen Strecken -vorschriftsmäßig gesichert mitzunehmen. Denn auch hier kann es zu Unfällen kommen. Ein angelegter Sicherheitsgurt kann bei einem Unfall schlimmer Unfallfolgen verhindern.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell