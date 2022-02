Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots)

Drei Messstellen zur Überwachung der Geschwindigkeit wurden am Mittwoch von 09:45 Uhr bis 13:45 Uhr im Stadtgebiet eingerichtet. Bei einer Kontrolle zwischen 09:45 Uhr und 10:30 Uhr in der Landauer Straße hielten sich bei 36 gemessenen Fahrzeugen sieben Verkehrsteilnehmende nicht an Tempo 30. Der höchste gemessene Werte lag abzüglich der Toleranz bei 43 km/h. In der Armbruststraße wurden von circa 10:45 bis 11:00 Uhr bei 21 gemessenen Fahrzeuge keine Verstöße festgestellt. In der Fritz-Ober-Straße waren von 12:45 Uhr bis 13:45 Uhr von 47 gemessenen Fahrzeugen zehn Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 30 lag der Spitzenwert abzüglich der Toleranz bei 53 km/h.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell