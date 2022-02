Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit 40.000 Euro Sachschaden

Schifferstadt (ots)

Am 15.02.2022, gegen 12:30 Uhr, fuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die Speyerer Straße aus Richtung Gewerbegebiet kommend in Richtung Ortsmitte. Nach den Angaben des Fahrers habe der Fahrassistent aufgrund eines erkannten Hindernisses eingegriffen. Der 27-Jährige wollte Gegenlenken und kollidierte mit einem am Fahrbahnrand liegenden Begrenzungsstein, sodass sich der PKW überschlug. Der Fahrer blieb unverletzt, an dem nicht mehr fahrbereiten PKW entstand Sachschaden von etwa 40.000 Euro.

