Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots)

Am 15.02.2022, gegen 07:40 Uhr, befuhr eine 61-jährige PKW-Fahrerin die Salierstraße in Richtung Speyerer Straße und beabsichtigte an der Einmündung nach rechts abzubiegen. Hierbei stieß die 61-Jährige mit einer auf dem Radweg von rechts querenden 17-jährigen Radfahrerin zusammen. Die Radfahrerin verletzte sich leicht, eine medizinische Behandlung war vor Ort jedoch nicht notwendig. An dem PKW entstand geringer Sachschaden. Gegen die PKW-Fahrerin wird wegen Fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. Da die Radfahrerin den Radweg entgegengesetzt der Fahrtrichtung befuhr, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

