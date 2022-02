Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Gefälschter Impfausweis

Frankenthal (ots)

Am 14.02.2022 wollte ein 39-Jähriger Beschuldigter in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 18:30 Uhr in einer Apotheke am Rathausplatz in Frankenthal ein Impfzertifikat erwerbe. Der geschulten Apothekerin fielen Unstimmigkeiten auf dem Impfausweis auf, weshalb hiesige Dienststelle informiert wurde. Nach Rücksprache mit der laut Impfausweis impfenden Stelle konnte eruiert werden, dass der 39-Jährige dort nicht geimpft wurde. Auf den 39-Jährigen kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verschaffens von falschen amtlichen Ausweisen zu.

