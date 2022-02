Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsüberwachung

Speyer (ots)

Ein Strafverfahren,14 Ordnungswidrigkeiten, sechs Verwarnungen und sechs Mängelberichte waren das Ergebnis mehrerer Kontrollen am Dienstag von 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr im Stadtgebiet. Um 09:20 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der Bundesstraße 39 bei Speyer ein Opel Astra auf, der augenscheinlich einige Umbauten vorgenommen hatte. Bei einer anschließenden Verkehrskontrolle in der Landauer Straße konnte der 25-jährige Fahrer für einen Teil der Veränderungen an der Karosserie, des Heckspoilers sowie der Rückleuchten keine Dokumente zur Änderungsabnahme vorlegen. Sollte der Mann aus Speyer die Nachweise nicht erbringen, wird ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zur Geschwindigkeitsüberwachung wurden drei Kontrollstelle eingerichtet: In der Landauer Straße kam es zwischen 10:30 Uhr und 11:15 Uhr bei 50 gemessenen Fahrzeugen zu fünf Verstößen. Der Spitzenreiter war anstatt 30 km/h mit 46 km/h unterwegs. Bei einer Kontrolle von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr auf der Landstraße 454 in Höhe der Ausfahrt Rinkenbergerhof kam es bei 20 gemessenen Fahrzeuge zur Verwarnung eines Verkehrsteilnehmenden, der bei erlaubten 70 km/h abzüglich der Toleranz 79 km/h fuhr. Von circa 12:00 Uhr bis 13:30 Uhr wurde die Geschwindigkeit an der Landstraße 528 überwacht. Von 60 gemessenen Fahrzeugen, waren fünf Verkehrsteilnehmende zu schnell unterwegs. Bei erlaubten 70 km/h lag der Höchstwert abzüglich der Toleranz bei 91 km/h. Gegen 12:45 Uhr geriet ein 42-jähriger aus Dudenhofen ohne Fahrerlaubnis in eine Verkehrskontrolle an der Landstraße 528. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

