Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell am Bodensee) Geparktes Auto beschädigte und anschließend geflüchtet - Polizei bittet um Hinweise (15./16.05.2021)

Radolfzell am Bodensee, Landkreis Konstanz (ots)

Vermutlich beim Ausparken ist ein Unbekannter im Zeitraum von Samstagabend, 18.15 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14.15 Uhr, in der Tiefgarage der Stadtwerke in der Lohmühlenstraße gegen einen dort abgestellten Mercedes der B-Klasse gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an dem Mercedes zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu der begangenen Unfallflucht oder dem geflüchteten Verursacher nimmt die Polizei Radolfzell (07732 95066-0) entgegen.

