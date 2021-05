Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Mooshof, B 34) Nach Fahrfehler von der Bundesstraße 34 abgekommen - eine Person schwer verletzt (16.05.2021)

Bodman-Ludwigshafen, Mooshof, B 34, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagabend ist eine 20-jährige Fahrerin eines mit drei Personen besetzten BMWs auf der Fahrt von Radolfzell in Richtung Stockach in einem Moment der Unachtsamkeit nahe Bodman von der Bundesstraße 34 abgekommen und in einen Straßengraben gefahren. Bei dem Unfall zog sich ein 62-jähriger Mitfahrer schwere Verletzungen zu. Die junge Frau befand sich mit dem BMW gegen 17.20 Uhr auf der Fahrt Richtung Espasingen beziehungsweise Stockach gerade zwischen der Abzweigung Bodman (K 6101) und der Abzweigung Mooshof (K 6118), als sie - abgelenkt durch einen zu langen Blick auf den Tacho - mit den Rädern des Wagens zu weit nach rechts und so auf den unbefestigten Fahrbahnrand der B 34 kam. Beim zu heftigen Gegenlenken geriet der BMW ins Schleudern, kam schließlich links von der B 34 ab und prallte in einen angrenzenden Straßengraben. Bei dem Unfall zog sich der mitfahrende Vater der BMW-Fahrerin schwere Verletzungen zu. Die 20-Jährige und die ebenfalls im BMW befindliche Mutter der Autofahrerin blieben unverletzt. An dem schon älteren BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Nach einer Erstbehandlung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der schwer verletzte 62-Jährige in eine Klinik gebracht. Bei dem Unfall und der Versorgung der Unfallbeteiligten war auch die Feuerwehr Radolfzell unter der Leitung von Kommandant Helmut Richter mit fünf Fahrzeugen und 21 Einsatzkräften eingebunden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich nach der Unfallaufnahme schließlich um den Abtransport des total beschädigten BMWs.

