Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Hausfriedensbruch und Körperverletzung in Bistro

Speyer (ots)

Weil sich ein 33-Jähriger nicht ausweisen wollte, kam es am Montag gegen 15:30 Uhr in einem Bistro in der Gutenbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Als der Mann sich weigerte zur Benutzung eines Spielautomaten seinen Ausweis vorzuzeigen, sollte er das Bistro verlassen. Da der 33-Jährige der Aufforderung der Angestellten nicht nachkam, wollte sie die Funktionskarte des Spielautomaten entfernen. Um dies zu verhindern schlug der Mann auf die Hand der 51-Jährigen, wodurch sie Schmerzen erlitt. Durch die hinzugerufene Polizeistreife wurde dem alkoholisierten Speyerer letztendlich ein Platzverweis ausgesprochen, dem er nachkam. Gegen ihn wird nun wegen Hausfriedenbruch und Körperverletzung ermittelt.

