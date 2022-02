Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Katalysatoren von Autos gestohlen - Zeugen gesucht

Speyer (ots)

Wie jetzt bekannt wurde kam es im Zeitraum von 04.02.2022 bis 10.02.2022 auf einem Parkplatz im Weißdornweg zu Katalysatoren Diebstählen an zwei VW Polo. Ein weiterer Katalysator wurde in der Nacht von 09.02.2022 auf 10.02.2022 von einem schwarzen Honda montiert, der im Ginsterweg geparkt war. Als die Besitzer losfahren wollten, bemerkten sie die auffällig lauten Geräusche an der Auspuffanlage. Nachdem der Diebstahl der Katalysatoren festgestellt wurde, erstatteten sie eine Strafanzeige. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise und bittet um besondere Aufmerksamkeit: Die Diebe gehen in der Regel arbeitsteilig vor und der Ausbau dauert nur wenige Minuten. Wer Personen dabei beobachtet, die sich verdächtig an Autos zu schaffen machen - beispielsweise, indem sie die Fahrzeuge mit Wagenhebern aufbocken- wird gebeten, die Polizei zu alarmieren. Jeder unmittelbare Hinweis an die Polizei ist wichtig. Wer hat etwas beobachtet oder kann sachdienliche Hinweise geben? Zeugen werden gebeten sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell