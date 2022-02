Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 24-Jähriger schlägt Passanten und bespuckt Polizeibeamte

Speyer (ots)

Gleich mehrere Strafverfahren wurden nach einem Polizeieinsatz am Montag um 19:30 Uhr auf dem Postplatz gegen einen 24-Jährigen eingeleitet. Der Mann hatte versucht gewaltsam einen ehemaligen Verkaufsstand aufzubrechen, als er von einem 47-jährigen Passanten aufgefordert wurde, dies zu unterlassen. Der augenscheinlich alkoholisierte 24-Jährige verhielt sich jedoch aggressiv und schlug dem Mann ins Gesicht, wodurch dieser leichte Verletzungen davontrug. Auch gegenüber den Einsatzkräften zeigte sich der junge Mann derart aggressiv, sodass er zu Boden gebracht und ihm Handfesseln angelegt werden mussten. Dabei spuckte er in Richtung der Beamten und verletzte sich selbst, indem er seinen Kopf auf den Boden schlug. Auch als der 24-Jährige in Gewahrsam genommen wurde, trat er nach einem Polizeibeamten. Dieser wurde nicht verletzt. Den Randalierer erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

