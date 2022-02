Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Gefährliche Körperverletzung am Hauptbahnhof Frankenthal

Am 14.02.2022 gerieten ein 27-Jähriger und ein 28-Jähriger gegen 18:13 Uhr am Hauptbahnhof in Frankenthal derart in Streitigkeiten, dass der 28-Jährige eine mitgeführte Luftdruckpistole herausholte und auf den 27-Jährigen zielte. Ob es zu einer Abgabe von Schüssen kam, ist derzeit noch nicht bekannt. Verletzt wurde hierdurch niemand. Im weiteren Verlauf steckte der 28-Jährige die Luftdruckpistole wieder ein und zog einen ebenfalls mitgeführten Schlagstock. Nachdem er mit diesem auf den Oberkörper des 27-Jährigen einschlug, welcher die Schläge mittels seiner Arme vom Oberkörper abwehren konnte, ergriff der 27-Jährige den Schlagstock des 28-Jährigen, warf den 28-Jährigen zu Boden und wirkte mittels Schlägen mit dem Schlagstock auf den am Boden liegenden 28-Jährigen ein, bevor der 27-Jährige die Örtlichkeit verließ. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme vor Ort bei dem 28-Jährigen meldete sich der 27-Jährige ebenfalls bei der Polizei und schilderte selbigen Sachverhalt. Beide Personen mussten aufgrund ihrer Verletzungen im Krankenhaus zunächst behandelt werden. Es liegen keine schwerwiegenderen Verletzungen vor. Auf beide Personen kommt ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und dem Verstoß gegen das Waffengesetz zu.

