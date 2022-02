Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Körperverletzung nach Streit um Tierwohl

Bild-Infos

Download

Frankenthal (ots)

Am 14.02.2022 ging der 17-Jährige Geschädigte gegen 17:30 Uhr mit seinem Hund die Wormser Straße in Frankenthal entlang spazieren, als ein unbekannter Täter mit seinem Fahrzeug anhielt und den 17-Jährigen vorwarf, dass dieser zu stark an er Leine des Hundes ziehen würde und somit das Tierwohl gefährdet sei. Hieraufhin spuckte der unbekannte Täter dem 17-Jährigen ins Gesicht und warf seine noch glühende Zigarette in dessen Gesicht. Verletzungen, welche des Ekelgefühl überschreiten, entstanden nicht. Der unbekannte Täter sei mit einem VW Golf angefahren gekommen. Er sei männlich, etwa 1,80m groß, breiter Statur, habe einen Kinnbart, hellblaue Augen und blonde Haare. Er trug einen Overall als Arbeitskleidung und sprach keinen Dialekt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnten keine Anzeichen auf eine Gefährdung des Tierwohls festgestellt werden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell