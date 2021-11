Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Lindenhof: 49-jähriger Radfahrer unter Alkoholeinfluss gestürzt.

Mannheim-Lindenhof (ots)

Ein betrunkener Radfahrer ist am Dienstagabend im Stadtteil Lindenhof vom seinem Fahrrad gestürzt. Der 49-jährige Mann war gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrrad von der Innenstadt in den Stadtteil Lindenhof gefahren. In der Eichelsheimer Straße hatte er aus unklaren Gründen die Kontrolle über das Rad verloren und war auf die Fahrbahn gestürzt. Zeugen vernahmen einen lauten Knall, fanden den 49-Jährigen mit seinem Fahrrad auf dem Boden liegend vor und verständigten die Polizei. Beim Eintreffen einer Polizeistreife bemerkten die Beamten sofort die Alkoholbeeinflussung des Mannes. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Gegen den Mann wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.

