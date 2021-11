Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis: Tiefstehende Sonne blendet VW-Fahrer

Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 08:40 Uhr befuhr ein 72-Jähriger mit seinem VW die Schulstraße in Richtung Karlstraße, als seine Sicht durch die tiefstehende Sonne zunehmend eingeschränkt wurde. Obwohl der VW-Fahrer seine Geschwindigkeit bereits reduziert hatte, übersah er auf Höhe der Hausnummer 13 einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Ford. Einen Zusammenstoß mit diesem konnte der 72-Jährige nicht mehr rechtzeitig verhindern. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von rund 6500 Euro. Der 72-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell